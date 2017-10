Os testes, as datas e os 23 convocados: o caminho da seleção brasileira até a Copa

Tite durante o jogo contra o Chile; Brasil venceu por 3 a 0

Começa nesta quarta-feira, de forma definitiva, a caminhada da seleção brasileira rumo à próxima Copa do Mundo. Após o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Tite tem pela frente sete meses até definir o grupo de 23 atletas que estará na preparação para o Mundial. E 15 nomes já são certos no grupo.

Alisson, Daniel Alves, Marcelo, Filipe Luís, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus são os atletas que Tite deve manter entre os 23 convocados.

Além deles, estão praticamente certos Ederson e Firmino.

E pelo menos outros 18 jogadores estão na briga pelas cinco vagas restantes. Cássio, Diego Alves, Weverton (uma vaga); Gil, Rodrigo Caio, Jemerson e David Luiz (uma vaga); Rafinha, Danilo e Fágner (uma vaga); Fred, Diego, Giuliano, Arthur e Taison (duas vagas); Douglas Costa, Tardelli e Diego Souza (uma vaga).

E essa não é a única preocupação que deve povoar a cabeça da comissão técnica brasileira nos próximos dias. Nos próximos dias, os locais de treinamentos da equipe canarinho serão definidos antes da Copa do Mundo.

"Edu Gaspar, coordenador de seleções do Brasil, e o supervisor da seleção brasileira, Luis Vagner Vivian, estiveram em Londres para inspecionar centros de treinamentos. A ideia da comissão é utilizar a cidade na preparação da equipe.

"É uma ideia inicial que debatemos internamente. Queremos otimizar nossa preparação e entendemos ser importante escolher uma base antes de chegarmos à Rússia", disse Gaspar.]

A ideia é que a seleção se apresente no fim de maio de 2018 e fique os três primeiros dias em Teresópolis, na Granja Comary. Depois, viaja para Londres, onde ficaria por 10 dias antes de ir à Rússia. Lá, a sede do Brasil no Mudial deve ser a cidade de Sochi.

Outro ponto que deve deixar Tite ansioso diz respeito aos adversários do Mundial. O sorteio da Copa do Mundo de 2018 será realizado dentro do Kremlin, em Moscou. O evento está agendado para 1º de dezembro de 2017 e servirá para determinar os grupos do torneio.

Como cabeça de chave, o Brasil fica livre de encarar outros favoritos. Mas, antes disso, tem ao menos três jogos preparatórios garantidos, em amistosos contra Japão, dia 10 de novembro, em Lille, na França; seleção da Inglaterra, dia 14 de novembro, em Londres; e também Alemanha, dia 27 de março de 2018, no Estádio Olímpico de Berlim.

A Copa do Mundo de 2018 está cada vez mais próxima do Brasil. E a Rússia é logo ali!