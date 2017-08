Neymar faz seu primeiro treino no PSG ao lado de Daniel Alves, Lucas, Marquinhos e Thiago Silva

O atacante Neymar já realizou o seu primeiro treino com a camisa do Paris Saint-Germain horas após ser apresentado como reforço do clube. O novo camisa 10 participou das atividades no CT no CT do time. A PSG TV transimte ao vivo a primeira atividade do brasileiro com o restante da equipe.

O jogador chegou ao campo e logo cumprimentou com os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos, e se juntou aos demais companheiros no centro do gramado, para ouvir as palavras do técnico Unai Emery. Depois ficou com Daniel Alves, que lhe deu um abraço muito apertado, e o meia Lucas Moura.

Neymar conversa com Lucas (E) e Daniel Alves Foto: Reprodução / PSG TV

Na entrevista coletiva dada pela manhã, Neymar disse não vê a hora de poder entrar em campo e não descartou estrear com a camisa 10 já neste sábado, quando o clube encara o Amiens, às 12h15 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Francês.

Neymar com Lucas (E) e Daniel Alves no treino Foto: Reprodução / PSG TV

O craque será apresentado à torcida do PSG justamente neste sábado, já que a segunda partida do time será fora de casa.

– Vinha treinando sim, agora foi uma parada de dois dias sem treinos por tudo que estava acontecendo. Passei pelo campo, deu vontade de colocar a camisa do PSG e jogar. Vamos conversar e ver certinho. É o que eu mais gosto de fazer – disse o jogador.

Com toda pompa e circunstância, o craque Neymar foi apresentado oficialmente no Paris Saint-Germain, na manhã desta quinta-feira. Novo dono da camisa 10 da equipe, o jogador demonstrou alegria por ter assinado por cinco anos com o emblema francês, que pagou nada menos que 220 milhões de euros (cerca de R$ 823 milhões) para tirá-lo do Barcelona.

A diretoria do Barcelona e a torcida do clube ficaram incomodadas com a forma como Neymar saiu do time. O craque falou sobre o assunto e negou qualquer falta de respeito com o time.