Musa e ex-campeã do UFC, Ronda Rousey tem fotos nuas vazadas na Web, VEJA

Estados Unidos - Afastada do UFC, Ronda Rousey voltou a ser assunto neste domingo. Algumas imagens do seu ensaio para a revista "ESPN Body Issue", em 2015, que não foram divulgadas na época vazaram na internet. Nelas, a ludora norte-americana aparece nua.

A ex-campeão do Ultimate ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Na ocasião, em que tirou a roupa, Ronda afirmou que tinha optado por tirar as fotos para evitar que o seu ex-namorado divulgasse algumas fotos íntimas dela.

"A melhor maneira de lidar com o assunto? Vou tirar fotos nua e vou publicá-las do meu jeito. Se for para as pessoas não gostarem de mim, então que não gostem da forma que eu quiser. Vou ser a pior e mais fantástica vilã que eles já viram", disse a lutadora à rádio SiriusXM.

Fotos fazem parte de ensaio de 2015 Reprodução Internet

Com um 12 vitórias e duas derrotas dentro do MMA, Ronda está afastada do octógono do desde dezembro do ano passando, quando enfrentou e perdeu da brasileira Amanda Nunes em disputa pelo título do peso-galo. Ela foi nocauteada em apenas 48 segundos de luta. Antes, a norte-americana já havia perdido o cinturão no combate diante da compatriota, Holly Holm.