Mãe do goleiro Danilo consola repórter durante entrevista e comove web; ASSISTA

A mãe do goleiro da Chapecoense Danilo, Alaíde, demonstrou ter muita força e tranquilidade. Danilo foi uma das vítimas do acidente com o avião que caiu na última terça-feira (29) quando transportava a equipe de Santa Catarina e um grupo de jornalistas para a cidade de Medellín.

(Foto: Reprodução/Twitter)



Apesar de estar vivendo um momento muito difícil com a perda do filho, Alaíde encontrou forças para consolar o repórter Guido Nunes, do canal Sportv, durante uma entrevista na Arena Condá, local que será realizado o velório coletivo das 71 vítimas.

"Agora eu posso te fazer uma pergunta?", questionou a mãe do goleiro ao repórter. E continuou: "como vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá?". Nesse momento, Guido não conteve a emoção e, com a voz embargada, disse que não podia responder. Ele então recebeu um caloroso abraço de Alaíde.