Lutadora defeca durante combate no UFC Oklahoma e brinca: 'M**** acontecem'

Justine Kish tentou se livrar de Felice Herrig no UFC e defecou no chão do octógono (Foto: Reprodução)

Neste domingo aconteceu o UFC Oklahoma, que teve como luta principal Michael Chiesa x Kevin Lee, mas o combate que chamou atenção foi entre a russa Justine Kish e a norte-americana Felice Herrig: nos intantes finais do duelo, na tentativa de se livrar da adversária, Kish acabou defecando no octógono.

No final das contas, Herrig venceu a luta no UFC e Kish usou sua conta oficial no Twitter para brincar com a situação constrangedora: "Sou uma guerreira e nunca vou desistir. M**** acontecem, ahahaha. Volto em breve", escreveu em tom de humor na rede social.

O episódio de Justine Kish não é inédito no maior evento de MMA do mundo. Em 2014, o peso-médio cubano Yoel Romero também defecou durante sua luta contra Derek Brunson. Quem acompanhou o combate, seja pela TV ou ali no local, percebeu uma mancha marrom no short de Romero, mas o chão do octógono foi poupado e não ficou sujo.

UFC Oklahoma

Veja como terminaram as lutas do evento na cidade norte-americana:

CARD PRINCIPAL

Kevin Lee venceu Michael Chiesa por finalização aos 4m37s do 1º round

Tim Boetsch venceu Johny Hendricks por nocaute técnico aos 46s do 2º round

Felice Herrig venceu Justine Kish por decisão unânime (30-26, 30-26 e 29-27)

Dominick Reyes venceu Joachim Christensen por nocaute técnico aos 29s do 1º round

Tim Means venceu Alex Garcia por decisão unânime (triplo 29-28)

Dennis Siver venceu BJ Penn por decisão majoritária (28-28, 29-28 e 29-27)

CARD PRELIMINAR

Clay Guida vence Erik Koch por decisão unânime (29-28, 29-26 e 30-27)

Marvin Vettori venceu Vitor Miranda por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Carla Esparza vence Maryna Moroz por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

Darrell Horcher venceu Devin Powell por decisão dividida (29-28, 29-28 e 28-29)

Jared Gordon venceu Michel Quiñones por nocaute técnico aos 4m22s do 2º round

Tony Martin venceu Johnny Case por decisão unânime (triplo 29-28)

Jeremy Kimball venceu Josh Stansbury por nocaute técnico a 1m21s do 1º round

Em breve

O próximo evento do UFC será no dia 7 de julho, uma sexta-feira, com a luta principal colocando Michael Johnson e Justin Gaethje frente a frente. Essa edição será disputada em Las Vegas, nos Estados Unidos.