Londrina derrota Galo nos pênaltis e é campeão da Copa da Primeira Liga

Londrina não conquistava título nacional desde 1980 Robson Vilela/04.10.2017/Futura Press/Estadão Conteúdo

O Londrina é o campeão da segunda edição da Copa da Primeira Liga. Depois do empate sem gols no tempo normal, venceu o Atlético Mineiro nos pênaltis por 4 a 2, com duas defesas do goleiro César, nesta quarta-feira (4), no estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná.

César, herói da semifinal defendendo três pênaltis contra o Cruzeiro, outro clube mineiro, voltou a brilhar barrando as cobranças dos atacantes Clayton e Rafael Moura. Nem houve a necessidade da cobrança da quinta série de penalidades.

Líder do Grupo D da Copa Primeira Liga — superando Paraná, Figueirense e Avaí — o Londrina passou por Fluminense, nas quartas de final, com vitória por 2 a 0, e Cruzeiro, na semifinal, com empate por 2 a 2 e vitória também nos pênaltis.

O time do interior do Paraná não levantava uma taça nacional desde 1980, quando venceu a Série B do Campeonato Brasileiro, na única conquista fora do âmbito estadual até então. A sua conquista mais recente havia sido em 2014, com o título do Campeonato Paranaense.

Empurrado pela torcida que lotou as arquibancadas, o Londrina começou com mais presença no campo ofensivo. Sem conseguir penetrar na defesa adversária, o time da casa arriscava chutes de longa distância, enquanto que o Atlético Mineiro também levava perigo apostando nos contra-ataques. A principal chance antes do intervalo foi de Negueba, que girou em cima da marcação de Adilson e bateu forte, exigindo boa defesa do goleiro Victor.

Valdívia tenta escapar de marcador do Londrina Robson Vilela/04.10.2017/Futura Press/Estadão Conteúdo

A segunda etapa teve o mesmo ritmo. Com o Londrina criando mais jogadas ofensivas, mas sem conseguir vazar a defesa atleticana. Mesmo com jogadores de nome, o time mineiro não justificou um placar melhor. Sem muitos lances agudos até o apito final, a decisão ficou mesmo para a disputa de pênaltis.

O Londrina volta a campo neste sábado, quando visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 28.ª rodada da Série B. O Atlético Mineiro só joga na próxima quarta-feira, quando recebe o São Paulo no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 27.ª rodada do Brasileirão.