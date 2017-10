Levir Culpi não resiste a novo tropeço e é demitido do Santos

Levir Culpi deixa o Peixe com aproveitamento de 58,6% Alê Frata/Estadão Conteúdo

Levir Culpi não resistiu a mais um tropeço do Santos. Na tarde desta sexta-feira (20) a diretoria do clube se reuniu e decidiu pela demissão do treinador um dia depois do empate com o Sport, por 1 a 1, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial deverá acontecer nas próximas horas.

Levir chegou ao Santos em junho para substituir o técnico Dorival Júnior. Ele assumiu o time nas quartas de final da Libertadores e acabou eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro.

A passagem do treinador pelo Peixe teve 29 jogos, com 13 vitórias, 12 empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 58,6%. O time está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, mesma pontuanção de Grêmio e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Mais cedo, o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, havia indicado a possiblidade de o técnico deixar o comando da equipe em uma entrevista coletiva concedida na Vila Belmiro. Ele admitiu não estar satisfeito com o rendimento do time nas últimas rodadas.

"Ontem estávamos ganhando até os 38 minutos [do segundo tempo], sofremos um gol não normal. Não de uma jogada construída. Lance de felicidade do Rogério. O que vale é resultado. Jogamos bem? Não sei. Sofremos muita pressão e nosso time não é para sofrer. Algo tem que ser mudado. Vamos juntar as nossas sabedorias e ver o que pode ser mudado", afirmou o presidente.

Ainda na manhã desta sexta-feira, os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados. Os principais alvos do protesto foram o meio-campista Lucas Lima, que já estaria acertado com o Palmeiras para o ano que vem, o lateral-esquerdo Zeca, que teria postado uma imagem ofensiva aos torcedores logo após o jogo contra o Vitória, e o presidente Modesto Roma Júnior.



"Fora, Lucas Lima", "Queremos time vencedor" e "Modesto frouxo" foram algumas das frases pichadas. Ao lateral-esquerdo Zeca sobraram as ofensas mais pesadas, com direito até a ameaças físicas.

O time volta a campo pelo Brasileirão diante do Atlético-GO no domingo (22), justamente na Vila Belmiro.