Jogadores do Inter reiteram desejo de não ter rodada e aceitam rebaixamento

Antes do treinamento desta sexta-feira (02), representantes do elenco do Inter se manifestaram novamente. O meia Alex foi o responsável por reiterar as palavras de quinta-feira. Mas desta vez deixando ainda mais claro que aceitam a queda imediata.

"Nos reunimos e achamos necessário reiterar o que foi dito ontem. E ontem já explicamos assim, mas acabou que não foi bem entendido. Não temos qualquer coisa para acrescentar, mas explicar melhor. Nosso desejo e de outros jogadores também, não é melar o campeonato. Mas sim, a não realização da última rodada, independente das regras, porque sabemos do campeonato horrível que fizemos", disse Alex.

Questionado diretamente sobre a queda do Inter, pela posição em que se encontra na classificação, Alex foi ainda mais claro.

"Vou repetir para que se compreenda totalmente. Se for o caso, aceitamos a posição em que nos encontramos, reconhecendo o campeonato ruim que nós fizemos. É isso. Não é pensar em campeão, em rebaixado, nada mais importa. Só o sentimento pelo que aconteceu", completou. "Vamos acatar o que for definido, se tivermos que jogar, vamos jogar. Mas nosso sentimento é de não ter a última rodada, e sendo assim, podemos ser rebaixados", completou.

Alex ainda foi responsável por informar que a manifestação dos jogadores do Internacional não partiu da direção, mas de uma reunião entre eles.

"Coloquei uma situação, que fomos falar porque a diretoria nos pediu, nos obrigou, isso não existe, não aconteceu. O Vitorio veio falar depois e cada um independente da opinião, colocamos nosso sentimento. E surge uma dúvida, de aceitar ou não ser rebaixado. E é independente de tabela, sendo assim, sabemos do campeonato horrível que fizemos e não vamos nos omitir. Nós somos os mais interessados, e aceitamos. Viemos manifestar nossa solidariedade e falar que se todos queiram que não tenha jogo, mesmo o Inter na zona do rebaixamento aceita isso, continuando ali e aceitando as regras", afirmou. "Não temos realmente nenhum desvio de caráter, ninguém está fugindo ou querendo fugir disso. Quero deixar bem claro que não estamos a mando da diretoria nem ontem nem hoje. Temos nossa opinião e estamos esclarecendo isso", completou.

O armador esteve, na coletiva, acompanhado dos demais líderes do elenco. Danilo Fernandes, Ceará, Ernando, Paulão e Rodrigo Dourado estiveram na manifestação.

"Em respeito a situação toda pelas pessoas envolvidas, inclusive jornalistas, não vamos nos negar a jogar. Não queremos melar o campeonato. A homenagem vai seguir sendo feita, e mesmo como eu falei que era um sentimento, e ele continua, por várias pessoas, e nada se compara a isso", falou.

A nova manifestação ocorre por conta da surpresa do elenco com a manifestação da direção do clube que sucedeu a entrevista de Alex na quinta-feira. Entre outras coisas, o presidente Vitório Píffero disse que o Brasileiro ficaria 'incompleto' e que rebaixar o Inter 'não seria a melhor opção'.