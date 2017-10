Jogador de futebol morre em dias antes de se transferir para Europa

João Victor Oliveira morreu enquanto jogava futebol com os amigos - Foto: Reprodução

O jogador de futebol João Victor Oliveira, de 18 anos, morreu de infarto durante uma “pelada” em Cariacica, na Grande Vitória, segundo familiares. O atleta estava de malas prontas para Portugal e se apresentaria ao Desportivo Gouveia no final do mês. A fatalidade aconteceu na tarde desta terça-feira (3).

A família disse que João não chegou a jogar por cinco minutos. Incomodado com as dores, ele pediu para sair e, sentado no banco de reservas, sofreu o mal súbito.

"O jogo tinha acabado de começar e ele pediu para sair reclamando de dores no joelho. Ele sentou no banco e depois caiu. O Samu chegou, tentou reanimar ele por uma hora, mas não teve jeito", disse o tio Wudson Carlos de Oliveira, de 43 anos.

Carreira interrompida

Meia-atacante, João passou por diversas escolinhas de futebol da Grande Vitória.

Apaixonado pelo esporte, também defendeu a equipe de futsal do Álvares Cabral e foi campeão Mundial Escolar de futsal, na França, no ano passado, quando atuou pelo Mundo Moderno, colégio de Cariacica.

Foi no Mundial da França que o menino chamou a atenção dos portugueses. "Era sonho dele ser jogador de futebol. Ele estava no segundo período da faculdade de Educação Física. Já estava tudo acertado com o time, ele tinha feito uma bateria de exames para enviar para Portugal e não apareceu nada, se tivesse alguma coisa não iam querer contratar ele", conta o tio.

Velório e luto

O velório de João Victor acontece no cemitério Santo Antônio, em Vitória, e o enterro está marcado para as 16 horas, no mesmo local.

O Álvares Cabral, clube onde o menino jogou, decretou luto oficial e homenageou o jogador em uma rede social.