Jô diz que Corinthians se "precipitou" após virar, mas destaca "gordura"

O atacante Jô fez dois gols, neste sábado, contra o Atlético-PR, chegou a nove no Brasileirão e empatou com Henrique Dourado, do Fluminense, na liderança da artilharia. No entanto, o camisa 9 lamentou o empate por 2 a 2 com o Furacão, em Itaquera. O centroavante afirmou que o Timão poderia ter saído de campo com a vitória, depois de sair atrás no placar, virar e sofrer o empate no fim. No entanto, acredita que a vantagem para os seus adversários é confortável.

- A gente poderia ter matado a partida se tivesse um pouquinho de calma. É claro que acontecem erros. Em alguns passes, no contra-ataque, a gente se precipitou um pouquinho, na transição. Poderia ter sido com um pouquinho mais de qualidade. Mas são coisas que acontecem em uma equipe em evolução. A gente ainda não tinha saído atrás do placar. Tivemos inteligência e paciência, viramos o jogo. A gente poderia ter controlado mais a partida, mas aconteceu essa fatalidade. Foi importante pontuar. Temos muita gordura ainda, uma vantagem boa, considerável. Agora é tentar os três pontos contra o Avaí - disse o jogador.

Jô fez os dois gols do Corinthians no empate com o Atlético-PR (Foto: Marcos Ribolli)

Jô afirmou também que o Corinthians ganhou confiança durante este ano, conforme as vitórias foram acontecendo, e que o time segue no caminho certo para brigar pelo título brasileiro.

- O futebol é resultado. Os resultados começaram a vir, desde o começo do ano. A gente não tinha o entrosamento ideal, foi trabalhando com humildade, foi se dedicando. Os resultados começaram a sair, a confiança veio e a equipe começou a crescer. Hoje é uma das favoritas ao título, ainda tem muitas equipes com condição de brigar pelo título. Mas, desde o começo do campeonato, a gente falou que ia entrar forte, com o objetivo de brigar pelo título, e está no caminho certo. Passo a passo, cada jogo é uma final, é assim que a gente encara.

O atacante comemorou o fato de ter feito dois gols, mas acredita que o Corinthians deixou a vitória, que seria a sexta seguida no Brasileiro, escapar.

- Estou muito feliz por ter feito os dois gols, mas é claro que a noite poderia ter acabado melhor, se eu conseguisse ter feito o terceiro e se a minha equipe tivesse ganhado. O Campeonato Brasileiro é assim, é um campeonato difícil. Nós fizemos uma boa partida, mas em alguns detalhes a gente pecou um pouquinho. Seguimos na nossa caminhada. Agora é descansar, porque na quarta-feira temos outro jogo difícil.

Neste domingo, se vencer a Ponte Preta, o Grêmio reduz a diferença para oito pontos. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Avaí na próxima quarta, às 21h, na Ressacada, em Florianópolis.