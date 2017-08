Hamilton vence o GP da Bélgica e se aproxima de Vettel

Lewis Hamilton vence GP da Bélgica e briga pela liderança fica acirrada - Olivier Matthys / AP

SPA-FRANCORCHAMPS — O inglês Lewis Hamilton venceu neste domingo o GP da Bélgica de Fórmula 1, se aproximando de Sebastian Vettel na ponta do Mundial de Pilotos. O próximo confronto entre os dois acontecerá no domingo, dia 3, em Monza, na Itália. Esta foi a 58ª vitória da carreira do inglês.

Ao vencer, Hamilton — o segundo maior vencedor da história da Fórmula-1 — e a Mercedes somaram 213 pontos na classificação geral do Mundial de Pilotos. Com a segunda colocação em Spa- Francorchamps, Vettel ficou com 220 pontos. O tetracampeão mundial está sete pontos na frente do inglês. O terceiro lugar ficou com a RBR pilotada por Daniel Ricciardo, que mostrou categoria ao aproveitar um erro de Valtteri Bottas no final da corrida.

A Mercedes de Bottas ficou em quinto. Em quarto, ficou o finlandês Kimi Raikkonen. O destaque da manhã de domingo, no entanto, foi a grande exibição que Nico Hulkenberg fez pela Renault, que chegou em sexto lugar, seguido, em sétimo pela Haas de Romain Grosjean.

Já o brasileiro Felipe Massa teve uma recuperação incrível. Depois de ficar fora do GP da Hungria por causa de uma vertigem, voltar a competir na Bélgica, sofrer um acidente nos treinos livres que fez com que parte do seu carro precisassem ser trocadas, Felipe largou em 16º. O piloto brasileiro chegou a reclamar do desempenho de sua Williams. Porém, em uma prova impressionante, Massa se recuperou e fechou o GP da Bélgica em oitavo. Esteban Ocon, da Force India, ficou em nono e Carlos Sainz Jr., da STR ficou em 10º lugar.

O espanhol Fernando Alonson largou bem, mas depois de fazer uma grande ultrapassem sobre Hulkenberg, da Renault, deixou a prova reclamando muito.

O Sportv começa a transmitir os treinos livres de Monza, às 5h (Brasília), de sexta-feira, dia 1º. A corrida será no dia 3 de setembro, às 9h. A TV Globo transmite.