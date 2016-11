Gabriel Jesus desencanta e Palmeiras arranca empate com o Atlético-MG e poder ser campeão no domingo

O empate diante do Atlético-MG fez o Palmeiras perder um pouco a gordura na liderança do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o título pode chegar já na 36ª rodada. Com uma combinação de resultados, a equipe pode encerrar o jejum de 22 anos no próximo domingo, contra o Botafogo, às 17h, no Allianz Parque.

Se vencer o time carioca em casa, o Palmeiras ergue a taça com uma derrota do Santos para o Cruzeiro e um empate ou derrota do Flamengo diante do Coritiba. No momento o Verdão tem 4 pontos de folga para o Peixe e 5 a mais que o Rubro-Negro.



O curioso é que a partida entre Flamengo e Coritiba está marcada para 19h30, no Maracanã. Isso quer dizer que o Verdão só tem chance de comemorar o título neste fim de semana fora de campo. Cruzeiro e Santos se enfrentam às 17h, no Mineirão.



Restando três rodadas para o fim, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 71 pontos. O Santos soma 67 e o Flamengo aparece com 66. O Atlético-MG deu adeus às chances de título nesta quinta. O Galo está na quarta posição, com 61 pontos, e agora vai concentrar as forças na final da Copa do Brasil.