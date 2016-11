Fora de casa, Grêmio mete 3 a 1 no Atlético-MG e se aproxima do título

Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Atlético aparentou ter voltado diferente. Partiu pra cima e já assustou a meta de Marcelo Grohe no primeiro ataque, em finalização de Lucas Pratto. Aos 9 minutos, porém, uma ducha de água fria: em linda jogada individual de Pedro Rocha, personagem do jogo, o Grêmio ampliou o placar para 2 a 0. O Atlético não tinha outra alternativa a não ser se lançar ainda mais ao ataque. Marcelo Oliveira trocou Cazares - muito mal no jogo - por Clayton, mas a substituição em si não fez tanta diferença. O que mudou a partida foi a expulsão de Pedro Rocha aos 21, após receber o segundo amarelo. Virou ataque contra defesa. Hyuri e Marcos Rocha entraram bem, e o Galo tanto pressionou que diminuiu para 2 a 1, com um belo gol de Gabriel. No embalo do "Eu acredito" da torcida atleticana, o time foi todo para o ataque e deu espaço para o contra-ataque gremista. Aos 45, Pedro Geromel arrancou como um lateral pela direita, cruzou na área, e Everton deu números finais ao jogo: 3 a 1.

De modo geral, o Grêmio foi superior ao Atlético durante todo o jogo, mas a superioridade foi mais evidente no primeiro tempo. No intervalo, Robinho definiu bem o que aconteceu na primeira metade da partida: "Eles estão ganhando o meio-campo". O setor médio do time gaúcho dominou o jogo e não deixou o Atlético jogar. A pressão na saída de bola, inclusive, deu resultado e gerou o primeiro gol, marcado por Pedro Rocha aos 29 minutos da primeira etapa. O Galo não conseguiu jogar, parou na boa marcação do time de Renato Gaúcho e foi para o intervalo com a missão de voltar diferente para tentar reverter o grande domínio do adversário.

ESTRATÉGIA PERFEITA E BOA VANTAGEM

O confronto entre Atlético e Grêmio, na final da Copa do Brasil, tem alguns ingredientes interessantes. A característica diferente dos times, por exemplo. O Grêmio tem um jogo mais técnico, cadenciado. Sabe explorar a posse de bola e tem o contra-ataque como arma mortal. O Atlético aposta no volume ofensivo, na velocidade e no talento de Robinho, Pratto e companhia. No Mineirão, na primeira metade da decisão, a estratégia do Grêmio deu certo e anulou a do Galo. Durante a maior parte do jogo, o Tricolor mandou no meio-campo e soube aproveitar a posse de bola para marcar os dois primeiros gols. Pedro Rocha foi expulso, e o Atlético, com um a mais, partiu pra cima e conseguiu reduzir o placar. Na pressão pelo empate, abriu espaço para o contra-ataque gremista, que foi mortal e fechou o placar: 3 a 1. Excelente vantagem.