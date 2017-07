Filho mais novo do técnico Abel Braga morre após queda da cobertura onde morava

O filho mais novo de Abel Braga, João Pedro, morreu neste sábado no Rio de Janeiro. Ele sofreu uma queda da cobertura onde morava na Rua General Artigas, no Leblon. O Fluminense emitiu uma nota oficial nesta tarde prestando solidariedade ao treinador do clube carioca.

Neste domingo, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, em duelo pelo Brasileirão. Ainda não se sabe se o técnico irá ao jogo comandar a equipe.

Fluminense prestou solidariedade ao técnico Divulgação

Confira a nota oficial do Fluminense:

"O Fluminense Football Club, seu presidente, vice-presidentes, diretores e funcionários prestam suas condolências e manifestam sua solidariedade ao técnico Abel Braga e sua família neste momento de tristeza pela morte de seu filho João.

O clube decretou luto oficial de três dias".