Fiel da balança, Brasil encerra campanha contra seu único algoz

Foto: Nelson Almeida (AFP)

Já classificada para a Copa do Mundo e tentando se manter alheia à acirrada disputa pelas demais vagas das Eliminatórias sul-americanas, a Seleção Brasileira encerrará a sua vitoriosa campanha justamente contra o único oponente que a derrotou na competição. O adversário da noite desta terça-feira, no Palestra Itália, será o Chile.

“Estávamos vivendo um momento difícil quando perdemos para o Chile, com praticamente nada dando certo. Os jogadores que estão aqui hoje são quase todos os mesmos, mas a situação mudou. Naquele jogo, o Chile estava motivado, jogando diante de sua torcida. Hoje, é o contrário”, analisou o zagueiro Miranda, um dos remanescentes daquele tropeço por 2 a 0 na primeira rodada das Eliminatórias, em Santiago.

Quem não segue com a Seleção Brasileira é Dunga. Tite, o seu substituto, conseguiu se manter invicto em jogos oficiais e assegurou o primeiro lugar das Eliminatórias com antecedência, alcançando 38 pontos na tabela. O Chile está na terceira posição, com 26, atrás também do Uruguai (28) e à frente da Colômbia (26), do Peru (25), da Argentina (25) e do Paraguai (24), outros países que ainda lutam por um posto no Mundial da Rússia.

Fiel da balança, já que jogará contra o Chile, o Brasil procura encarar a última rodada com seriedade. “Não temos rancor por ter perdido para eles anteriormente, mas estamos com a obrigação de demonstrar a nossa capacidade. São os últimos campeões da América, segundos colocados da Copa das Confederações. É o melhor momento de demonstrar que somos a Seleção Brasileira, um dos candidatos ao título mundial”, discursou Miranda.

Para provar que dá importância ao confronto, Tite abriu mão de fazer testes profundos em sua formação titular. Em relação ao empate por 0 a 0 com a Bolívia, em La Paz, o time só terá duas mudanças – o goleiro Ederson será observado na vaga de Alisson e o zagueiro Marquinhos retomará o seu espaço ao lado de Miranda, até porque Thiago Silva sofreu lesão muscular na coxa direita.

No Chile, também há uma baixa, a do meio-campista Arturo Vidal, do alemão Bayern de Munique, suspenso. “É um jogador que vai fazer falta. Tem muita garra, espírito de luta e está atravessando um bom momento”, comentou Miranda. Por outro lado, o técnico argentino Juan Antonio Pizzi voltará a contar com Beausejour, livre de suspensão e substituto de Mena na lateral esquerda.

Independentemente da escalação, que poderá ter a presença do ex-palmeirense Valdivia no Palestra Itália, Pizzi está confiante em derrotar o Brasil e complicar o seu país natal nas Eliminatórias. “Vamos encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. Temos esperanças e estamos preparados para competir no mais alto nível. Logicamente, podemos vencer”, disse.

No Brasil, também prevalece o otimismo. De volta ao Palestra Itália, o centroavante Gabriel Jesus, que não era convocado à época da derrota para o Chile, é um dos que já vislumbram o Mundial. “Sonho com isso desde que coloquei na cabeça que queria ser jogador de futebol. Vou fazer por merecer estar no grupo. A ansiedade é grande. Se falasse que não queria que a Copa fosse amanhã, estaria mentindo”, sorriu o novato.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 10 de outubro de 2017, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Roddy Zambrano (Equador)

Assistentes: Christian Lescano e Byron Romero (ambos do Equador)

BRASIL: Ederson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus

Técnico: Tite

CHILE: Bravo; Isla, Medel, Jara e Beausejour; Francisco Silva, Pablo Hernández, Felipe Gutiérrez e Valdivia; Alexis Sánchez e Vargas

Técnico: Juan Antonio Pizzi