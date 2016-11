FÁTIMA DO SUL sedia no dia 31 de dezembro a 1ª Corrida da Virada; Inscrições já estão abertas

As inscrições para a 1ª Corrida da Virada de Fátima do Sul já estão abertas até o dia de 20 dezembro. A corrida será realizada em Fátima do Sul, no dia 31 de dezembro. O evento esportivo que marcará o encerramento do ano, terá início marcado para as 17h 30min, com corridas de 7km, além da caminhada de 3.5km.

Tanto a largada quanto à chegada vão acontecer na Praça Getulio Vargas, centro da cidade de Fátima do Sul.

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO: https://www.centraldacorrida.com.br/1a-corrida-da-virada-de-fatima-do-sul-ms

Em Fátima do Sul as inscrições poderão ser realizadas nas farmácias Ramsdorf, Confiança, ambas na Avenida 09 de Julho e na Avenida no Bairro Centro Educacional.

SOBRE A CORRIDA

A 1ª Corrida da Virada é uma realização e propriedade do Professor Luiz Carlos Faques e AAFF Associação Atlética Fatimassulense de Futebol.

A Prova de Pedestrianismo denominada “A 1ª Corrida da Virada ’’ Será realizada no dia 31 de dezembro de 2016, em Fátima do Sul/MS. A distância será de 7.0 km para a Corrida e 3.5 Km para a Caminhada, com a participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritos.

INSCRIÇÕES:

Sempre serão realizadas pela Internet através do site, ou pessoalmente nos pontos físicos divulgados pela organização.

Público Geral:

A inscrição terá o valor de R$ 55,00 para cada atleta que se inscrever para a competição da corrida, para a caminha a taxa de inscrição será de R$25,00.

*OBS: As inscrições realizadas on-line terão um acréscimo de R$ 4,00 referente à taxa de conveniência. (Boleto bancário).

LOCAL:

Praça Getulio Vargas, Avenida 09 de Julho, Centro, Fátima do Sul/MS.

PROGRAMAÇÃO:

Equipe Presente: a partir das 15h00min horas

Largada:

- A Corrida será realizada a partir das 17h30min, logo em sequencia sairão os participantes da caminhada.

OBS: Não haverá premiações para os participantes da Caminhada, receberão apenas o Kit da camiseta, hidratação e frutas no final do evento.

Premiações: a partir das 19h30min horas.

Tempo Limite de prova: 02h00min horas

Encerramento: as 21h00min horas

CATEGORIAS E PERCURSOS:

Masculino: 18/29 - 30/38 - 39/47 - 48/56 - 57/63 – 64+

Feminino: 18/27 - 28/35 - 36/44 - 45/53 – 54/59 - 60+.

Geral Feminino 7.0 km

Geral Masculino 7.0 km

OBS: Caminhada será de 3,5 km tanto para o masculino ou feminino, os menores de 12 anos de idade, deverão ter acompanhamento dos pais ou responsável durante o trajeto. A organização do evento fica isenta de assumir quaisquer atos ou acidentes que venha ocorrer aos menores de 12 anos durante o percurso.

OBS: A distâncias de 7.0 km são medidas exatas e estão oficializadas em mapeamentos expostos nos sites. Enquanto que o percurso da caminhada é de 3,5 km.

KIT DO ATLETA:

Numeral de identificação c/ chip descartável;

Pontos de Hidratação com Água;

Medalha de Participação;

Frutas na Chegada;

Utilização das instalações no local da prova por amigos e familiares;

Camiseta da prova.

Bolsa do KIT

RETIRADA DO KIT:

Praça Central, em Fátima do Sul

SÁBADO, 31/12, DAS 07h30min ás 14h30min.

PREMIAÇÃO:

Premiação em dinheiro para as categorias masculino e feminino nos 7.0 km, conforme a ordem de chegada:

1º lugar $500,00

2º lugar $400,00

3º lugar $300,00

4º lugar $200,00

5º lugar $100,00

Troféu de 1º à 3º lugares para todas as categorias por idade nos 7.0 km.

Medalhas de participação para todos os atletas que completarem o percurso no tempo determinado conforme o regulamento. (2h:00).

ESTRUTURA:

Espaço para convidados, banheiros, ambulância, tenda de frutas e hidratação.

Barracas de equipes / assessorias poderão ser montadas em locais indicados, ao chegar procure um responsável.

OBS: É importante que todos os atletas leiam o Regulamento da prova para evitar problemas futuros.

CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO:

A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficiais de comunicação abaixo:

- E-mail: [email protected] com

- Site oficial: https://www.centraldacorrida.com.br/1a-corrida-da-virada-de-fatima-do-sul-ms/

- Celular: (67) 99652-5605

Diretor de Projetos: Luiz Carlos Faques

Maiores dúvidas relacionadas às inscrições online: contato; [email protected]; ou [email protected]

MODALIDADES

CORRIDA DE 7.0 km

CAMINHA DA DE 3,5 KM