Fátima do sul participa etapa do estadual de Jiu Jitsu e conquista excelentes resultados

Foi nesse final de semana na cidade de Caarapó Onde aconteceu uma das etapas do Campeonato Estadual de jiu-jitsu e alguns de nossos atletas fatimassulense estiveram representando bem o nosso município, e como sempre subindo ao pódio e trazendo excelentes resultados, são eles:

Kodokan team Fat. do Sul

Paulo Cezar Silva Campeao adulto faixa branca

Gustavo Oliveira 2° lugar adulto e 3° lugar no absoluto faixa azul

Everton Dias 3° lugar adulto faixa azul

Heitor Meneguete - representou a equipe

Felipe Guimaráes - representou a equipe

Equipe Fenix Team filial Novo Horizonte do Sul

Rafael Semione 3° lugar adulto azul

César David 3° lugar adulto Branca 94kg

Lucas do Nascimento 3° lugar Infantil Branca 55kg

Desde ja a equipe de Novo Horizonte do Sul agradece a seus patrocinadores

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Sul

ARARA SOM

Vereador Ezequiel da Conveniência

Vereadora prof. Regiane

Supermercado Cristo Rei (Cindy)

Equipe China De Lariva Prof. Gilvaine Brito

Jefferson Duarte 2° lugar adulto branca

Quero aqui parabenizar em primeiro lugar a nossa equipe Carlson Gracie, Isaiasjj, Kodokan Team, Fenix Team aos nossos Mestres Luiz Cláudio Isaias e Thiago Nunes que nunca deixaram de acreditar nosso trabalho, a cada atleta que se empenhou que treinou duro para estar participando de mais essa etapa a todos que subiram ao pódio, aqueles também que foram lá representaram bem nosso município mas não trouxeram medalha mas com certeza adquiriram experiência, agradecer também e parabenizar nosso professor Rafael Simioni lá da cidade de Novo Horizonte do Sul representante da nossa equipe filial que está fazendo um excelente trabalho,ao professor Giovani Brito que também esteve também estive lá com sua equipe representando nossa cidade ,

E a todos que de uma forma ou outra sempre nos ajudam , e sempre estão torcendo pelo nosso trabalho.

"Ressalta Professor Fabrício Porfírio.

Parabéns a todos.

"Eassim o nosso Esporte cresce a cada dia mais em nosso município".