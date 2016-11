Famosos doam camisas para ajudar paciente com câncer morador em FÁTIMA DO SUL

Uma campanha para ajudar um paciente de câncer em Mato Grosso do Sul ganhou proporções no mundo esportivo. Nascido em Jateí, mas morador em Fátima do Sul, Eliandro Pinho Dantas precisa de recursos financeiros para seguir seu tratamento e uma campanha iniciada pelos amigos do Eliandro originou em várias doações de famosos que resultaram em uma rifa com camisas de clubes.

O primeiro a contribuir foi o jogador sul-mato-grossense Ismaily do Shakhtar Donetsk da Ucrânia conseguiu apoio de vários jogadores de seu clube que mandaram vídeos de apoio e desde então outros jogadores adotaram a causa.

O atacante do Santos, Ricardo Oliveira, mandou uma camisa do time paulista e uma chuteira autografada por ele e outra camisa de todo elenco. Alex Merlim, do futsal, também conhecido como Babalu, enviou uma camisa do Sporting de Portugal onde joga e também enviou uma chuteira de futsal da Agla. Até o apresentador da bandeirantes Milton Neves doou uma camisa assinada por ele, pelo comentarista e ex-jogador Denilson, pelo jogador Elano e também Agnaldo (goleiro do milésimo gol do Pele). O ala da seleção de futsal Falcão enviou um vídeo, assim como outros esportistas.

Todos os itens doados estão em uma rifa que será sorteada em 30 de dezembro, ao vivo, pelo facebook. Cada número custa R$ 20 e pode ser adquirido em qualquer lugar através de do depósito bancário e enviando o comprovante de depósito com o nome completo para o sorteio. Os prêmios serão enviados para qualquer localidade.

Saiba como participar:

Itens para o sorteio

01° sorteio - 01 Camisa Branca/Laranja do Shakhtar Donetsk;

02° sorteio - 01 Kit Alex Merlim Camisa do Sporting C.P. de Portugal e Chuteira de Futsal Agla Amarela autografada por Alex Merlim;

03° sorteio - 01 - Camisa Laranja/Preta Shakhtar Donetsk;

04° sorteio - Kit - Camisa Branca do Santos Autografada por todo elenco e camisa penalty autografada por Denilson Show, Milton Neves, Elano, e Agnaldo goleiro do Milésimo Gol do Pelé;

05° sorteio - Kit - Camisa Ricardo Oliveira autografada e Chuteira do Ricardo Oliveira autografada.

Conta para depósito da compra da rifa:

Nome: Eliandro Pinho Dantas Uehara

BANCO BRADESCO

AG: 0203-8

C/C:0750268-0

e-mail para envio do comprovante e recebimento do número

ajudaeliandro@yahoo.com e coloque no assunto do e-mail - Comprovante de Deposito Referente a RIFA Eliandro.