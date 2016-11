Fábio Jr. se casa pela 7ª vez em SP e até a noiva ironiza

O cantor Fábio Jr. se casou pela sétima vez na noite desta segunda-feira (21). Aos 63 anos, ele subiu ao altar com a bancária Maria Fernanda Pascucci, de 37 anos, em uma cerimônia tradicional para 200 pessoas realizada em um buffet na zona oeste de São Paulo.

"Continuo ansioso. Cada detalhe foi feito por muito carinho", disse o cantor em entrevista ao UOL antes da cerimônia. Após a troca de alianças, o cantor já estava bem mais despreocupado. "Tá maluco? Claro que não", disse ao ser questionado se pretendia se casar mais alguma vez na vida. "Treinei, treinei, treinei e ganhei o jogo hoje. Ganhamos o jogo", completou.

Noiva de primeira viagem, Fernanda comemorou o casamento com bom humor e até posou para fotos fazendo o número sete (número de vezes que Fábio Jr. casou) com as mãos. Ex-presidente do fã-clube do cantor, a bancária disse que ainda não pensa em engravidar e afirmou que a relação com os filhos de Fábio Jr. "é muito boa". "Estamos numa harmonia total", disse. "Estamos muito felizes, é uma realização".

"Meu pai é um meninão"

De regata, Fiuk chegou com o pai uma hora antes da cerimônia e disse que está apostando na felicidade do casal. "O que importa é ser feliz, meu pai foge de dogmas e preconceitos, coisas preestabelecidas. Espero que ele seja feliz", afirmou.

Após a oficialização da união, o cantor voltou a parabenizar o pai. "Meu pai é um meninão. Ele chorou, às vezes até eu sendo filho falava para ele ter calma. Ele cantou para ela, estava nervoso para caramba. Acho que ele está feliz, ele encontrou a metade da laranja, alma gêmea, carne e unha", brincou citando a música "Alma Gêmea", um dos grandes sucessos de Fábio Jr.

Tainá Galvão, filha do cantor, contou que já foi a outros casamentos do pai, mas acredita que esse é o último: "Quem casa sempre acredita que é o último. Ele está bem nervoso, nunca o vi assim. Ele acredita no amor, está acreditando mais uma vez. Eu dou a maior força e também estou nervosa".

Ausência notada, Cléo Pires não compareceu ao casamento por estar doente. "Ela está de cama, descansando, não pode levantar. Ela teve um probleminha, mas já foi atendida pelos médicos e está num hotel aqui perto descansando. Ela me falou com aquele jeitinho dela que o coração dela está aqui conosco. Isso já vale uma oração para ela", disse Fábio Jr. um pouco emocionado.

Famosos como Chitãozinho, César Filho e Moacyr Franco marcaram presença na festa.

"Vim em dois casamentos, mas brinco muito com ele que terá que pagar minha roupa daqui para frente. Mas falando sério, quero parabenizar ele por manter a chama do amor acesa em todas as pessoas", disse Moacyr.

César Filho deixou os ternos antigos de lado e usou um novo para dar sorte ao amigo. "Acho que é o quarto casamento que estou vindo, mas vim de terno novo para ficar tudo novo na vida dele. Ele é um cara extremamente corajoso, que continua insistindo e tentando, ele é intenso, quem conhece ele de perto sabe que ele é um eterno apaixonado".