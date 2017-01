Ex Sete de Dourados Aloísio Chulapa assume cargo público em Alagoas

FOTO: ASSESSORIA

Após uma carreira de mais de 20 anos como jogador de futebol, Aloísio Chulapa terá um desafio bem diferente em 2017. Ele assumiu no início do ano a secretaria de Esportes de sua cidade natal, Atalaia, no estado do Alagoas, na gestão do prefeito Chico Vigário (PMDB), que iniciou seu quarto mandado à frente do município.

E apesar de estar ainda no início da nova função, o ex-centroavante de 41 anos disse que sua rotina já mudou radicalmente.

"Você acredita que, quando eu acordei, a minha secretária lá de casa olhou pra mim e disse: 'Aloísio, está chovendo?'. Aí eu perguntei por que e ela disse: 'Olhe, o senhor é acostumado a acordar às 11 horas, meio-dia, e o senhor está acordando às 7 da manhã", riu ele.

"Aí eu expliquei tudinho pra ela, que estava indo para o estádio, porque nós vamos recuperar para no dia 1º de fevereiro, no aniversário da cidade, a gente pensar em algum jogo beneficente, com alimentos para ajudarmos as pessoas pobres", disse.

O último clube de Aloísio como jogador foi o Sete de Setembro, de Dourados. Segundo ele, o convite para assumir a secretaria de Esportes da cidade de pouco mais de 40 mil habitantes foi um dos principais motivos para colocar um ponto final na carreira. Sua meta, agora, é usar o esporte para promover inclusão social em Atalaia.

"Não será só ajudar o profissional. Tem aqui o amador, que é onde o pessoal mais ama. Tirar essas crianças das ruas, adultos também, porque futebol o povo ama. Vou ter a primeira experiência, então vamos ver. Se Deus quiser, vai dar certo e vamos seguir em frente", projetou.

Se depender do secretário Aloísio, aliás, o estádio Luiz de Albuquerque Pontes (Luizão), em Atalaia, vai receber um grande evento em dezembro de 2017.

"Vou trazer o Rogério Ceni, Lugano, Amoroso, Josué, Mineiro, quase todo o time do Mundial de 2005 [pelo São Paulo] para eu dar a minha despedida na minha terra. Vai ser muito especial para mim, é um sonho que quero realizar aqui. Vou ver a data certinha para receber todos eles na minha terrinha, vai ser um orgulho", contou.

Apesar do otimismo para a nova função, porém, Aloísio não imagina que seu futuro esteja na política. E não deixará de beber sua cerveja - ou seu "danone", como ele gosta de dizer - nas horas de lazer.

"Algumas pessoas perguntaram se eu tinha interesse para ser vereador, prefeito, deputado, mas isso não. Eu quero que o povo entenda que eu entrei para ser só secretário de Esportes, que é uma coisa que eu amo. Quero ajudar as pessoas carentes, fazer um trabalho legal. Eu tenho a minha vida, tenho a minha família. Graças a Deus, a gente tem o pão, tem tudo pra viver, e eu tenho o meu 'danone' para tomar o resto da minha vida".