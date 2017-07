Etiene Medeiros é ouro nos 50 metros costas no Mundial de Natação

Etiene Medeiros foi campeã mundial nos 50 metros costas Foto: CHRISTOPHE SIMON / STF

O favoritismo de Etiene Medeiros foi confirmado na prova dos 50 metros costas no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria. Após fazer o melhor tempo nas semifinais, a brasileira venceu de ponta a ponta e garantiu o ouro na prova, com o tempo 27s14, um centésimo a menos que a chinesa Yuanhui Fu, que fez 27s15 e ficou com a prata.

O bronze terminou com a bielorrussa Aliaksandra Herasimenia, que bateu em 27s23. A pernambucana se tornou a primeira mulher brasileira campeã mundial em piscina longa.

– Que prova! Acho que tive várias pessoas ao meu lado para essa prova. Foi uma temporada diferente, estava relaxada desde o início do ano. Fiquei um pouco nervosa na hora, mas foi engraçado, que todas as nadadoras me desejavam boa sorte. Estou muito feliz! Foi por pouco, ela (chinesa) é uma ótima adversária. Muito obrigado mesmo! – disse a nadadora em entrevista ao canal "Sportv".

Além do ouro, ela bateu o recorde das Américas. Esse foi a primeira medalha dourada do Brasil na natação, somadas a outras três pratas. Mas o país também tinha conquistado um ouro com Ana Marcela Cunha na prova dos 25 km da maratona aquática.

Etiene foi vice-campeã desta prova mesma prova no Mundial passado.

Chierighini fica em 5º

Na outra final com brasileiro do dia, Marcelo Chierighini ficou em quinto lugar nos 100 metros livres.

- Eu acho que ainda não encaixou. Tenho dificuldade de encontrar aquela prova perfeita como foi no revezamento. Eu estava antes da prova pensando em tanta coisa, cabeça a mil. Mas é sentar novamente, conversar, porque preciso achar essa prova. Eu tenho esse 47s dentro de mim, tenho certeza absoluta disso, tenho que achar um jeito de colocar na hora que vale mesmo.