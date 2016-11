Em decisão polêmica, FFMS perdoa excluídos e muda formato da Série B

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul tomou uma decisão no mínimo polêmica para o Estadual Série B. Mesmo com a realização de arbitrais, anúncio oficial do formato e da tabela com jogos que deveriam ter começado no sábado (19), a entidade que comanda o futebol do Estado decidiu mudar tudo e iniciar uma nova competição e de um jeito completamente diferente de disputa.

Até esta segunda-feira (21), a Série B 2016 teria times divididos em dois grupos classificando os dois melhores para a fase semifinal e posteriormente final. Na tabela inicial, o Grupo A era formado por Moreninhas, União ABC e Coxim. Já no Grupo B, jogariam Ubiratan, Urso de Mundo Novo e Maracaju. O Cene também estava com a pré-inscrição, mas optou por não jogar alegando problemas financeiros. O mesmo caminho foi tomado pelo Ubiratan no último arbitral.

Então com cinco times, a Série B teve problemas com estádio. Sem laudos em Mundo Novo, Coxim, Maracaju e Campo Grande, todos os jogos foram marcados para Dourados. O anúncio deixou os times descontentes, mas a primeira rodada foi marcada para o dia 15 e depois remarcada para sábado (19) com o jogo entre Coxim e Moreninhas. Mas os times não inscreveram jogadores a tempo e ambos foram considerados excluídos da competição de acordo com o regulamento geral de competições.

Já nesta segunda-feira (21), o Maracaju alegou que não tinha condições financeiras e abandonou a disputa deixando apenas União ABC e Urso na tabela e já classificados para a primeira divisão. Com jogo marcado contra o já eliminado Coxim para esta terça-feira, o União ABC, também na segunda-feira, teve 18 jogadores inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e esperava pelo início da disputa.

No final da tarde desta segunda-feira, a FFMS se reuniu e decidiu perdoar Moreninhas e Coxim que manifestaram interesse em seguir na tabela e anunciou uma nova competição para iniciar no próximo sábado. A nova Série B terá então quatro equipes que jogam um quadrangular em Campo Grande e Dourados e os dois melhores avançam para a final já conquistando o acesso.

Com a decisão da nova competição, a Federação de Futebol corre o risco de ter ferido o Estatuto do Torcedor pelas mudanças após ter feito todas as etapas da competição anterior e anunciado a tabela.

A nova rodada inicial será disputada entre União ABC x Coxim, no sábado, às 16h no estádio Jacques da Luz. No domingo, no mesmo local, mas às 10h, jogam Moreninhas x Urso.

DECISÕES POLÊMICAS

A decisão de uma nova competição para a Série B depois de na teoria já ter iniciado com o jogo de duplo w.o., a FFMS ampliou as polêmicas em competições de sua organização. No início do ano, pela Série A, o Itaporã desistiu de participar após a competição já ter iniciado com o jogo entre Comercial e Novoperário. Com o desfalque na tabela de jogos, a entidade chamou o Aquidauanense que montou um time em cima da hora, e adiou os jogos antes marcado para o Itaporã para dar tempo da nova equipe entrar na disputa. O Azulão jogou e foi rebaixado enquanto o Itaporã não teve nenhuma punição oficializada.