Depois de classificação dramática, Brasil enfrenta Sérvia na semifinal do Grand Prix

A conquista da vaga para semifinal do Grand Prix só foi confirmada depois de um jogo dramático entre chinensas e holandesas nesta sexta-feira, em Nanjing, na China. Com uma derrota para anfritiãs e uma vitória sobre a Holanda, as meninas do Brasil precisaram torcer para a China vencer seu último jogo e assim avançarem na competição. Agora, as comandadas do técnico Zé Roberto enfrentam a Sérvia na madrugada deste sábado às 4h em busca de um lugar na decisão. O SporTV 2 e a TV Globo transmitirão a partida ao vivo.