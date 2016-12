Conmebol divulga data das fases preliminares e grupos da Libertadores, Confira aqui

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (23) as datas dos jogos da Copa Libertadores. Presentes na fase preliminar do torneio, Atlético-PR e Botafogo farão a estreia no dia 1º de fevereiro, ambos em casa. Os demais clubes brasileiros, que estão na fase de grupos, começaram a atuar a partir do dia 7 de fevereiro.

SEGUNDA FASE DA LIBERTADORES:

ATLÉTICO-PR

Millonarios (casa) - 1/02

Millonarios (fora) - 8/02

BOTAFOGO

Colo-Colo (casa) - 1/02

Colo-Colo (fora) - 8/02

FASE DE GRUPOS:

ATLÉTICO-MG

Godoy Cruz (fora) - 8/03

Sport Boys (casa) - 13/04

Libertad (fora) - 19/04

Libertad (casa) - 26/04

Sport Boys (fora) - 3/05

Godoy Cruz (casa) - 16/05

CHAPECOENSE

Zulia (fora) - 7/03

Lanús (casa) - 16/03

Nacional (casa) - 18/03

Nacional (fora) - 25/03

Lanús (fora) - 17/05

Zulia (casa) - 23/05

FLAMENGO

San Lorenzo (casa) - 8/03

Universidad Católica (fora) - 15/03

Vencedor 1 (casa) - 12/04

Vencedor 1 (fora) - 26/04

Universidad Católica (casa) - 3/05

San Lorenzo (fora) - 17/05

PALMEIRAS

Vencedor 4 (fora) - 8/03

J. Wilstermann (casa) - 15/03

Peñarol (casa) - 12/04

Peñarol (fora) - 26/04

J. Wilstermann (fora) - 3/05

Vencedor 4 (casa) - 24/05

GRÊMIO

Zamora (fora) - 9/03

Deportes Iquique (casa) - 11/04

Guaraní (fora) - 20/04

Guaraní (casa) - 27/04

Deportes Iquique (fora) - 3/05

Zamora (casa) - 25/05

SANTOS

Sporting Cristal (fora) - 9/03

Vencedor 3 (casa) - 16/03

Independiente Santa Fe (fora) - 19/04

Independiente Santa Fe (casa) - 4/05

Vencedor 3 (fora) - 18/05

Sporting Cristal (casa) - 23/05