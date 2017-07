China é o novo presidente do EC 21 de Abril em FÁTIMA DO SUL

Adilson Enseki, popular China - Foto: Facebook

Com 58,82% dos votos válidos Adilson Rodrigues Enseki (China), é o novo presidente do EC 21 de Abril.

Após encerramento da eleição que teve o seu início as 8h e o término as 12h, fizeram as contagens dos votos com a presença dos representantes de cada chapa e a presença da mesária e escrutinadora Aline Pereira, iniciou-se as contagens dos votos. Apurou-se 40 votos a favor do candidato Adilson Rodrigues Enseki (chapa 1), mas conhecido como China e para o seu oponente Nilson Teixeira (Nilsinho-chapa 2) 28 votos a favor, com 41,18% dos votos válidos. Abstenção dos votos aptos foi de 28,42%.

Nilsinho reconheceu a vitória do ex-craque e disse que será mais um que somará e ajudará em trazer benefícios para o clube.

China ficou muito satisfeito com a vitória e agradeceu todos os amigos que depositaram confiança em sua candidatura.

Fonte: ec21deabril.blogspot.com — com Adilson Enseki.