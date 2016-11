CBF adia decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a final da Copa do Brasil após o acidente com o avião da Chapecoense na madrugada desta terça-feira. Grêmio e Atlético-MG se enfrentariam nesta quarta-feira, em Porto Alegre.

"A CBF comunica o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, inicialmente prevista para amanhã. Definições a respeito deste jogo serão informadas ao longo do dia", disse a entidade em nota.

O presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, disse por meio das redes sociais que a disputa da segunda final da competição havia perdido o sentido. "Com a tragédia acontecida, não há nenhum sentido na realização do jogo amanhã, diante do Grêmio. Solidariedade e respeito acima de tudo", escreveu.

O Grêmio, em sua conta oficial no Twitter, também se manifestou sobre a tragédia. "Chape, estamos contigo! Manifestamos nossa solidariedade neste momento de tristeza", afirmou o clube gaúcho.

No primeiro jogo da decisão, os gremistas venceram por 3 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte. A CBF não confirmou quando a segunda partida será disputada.