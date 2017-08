Caras novas: Tite chama Cássio e Luan para duelos contra Equador e Colômbia

+ Tite diz que base está "credenciada" e pede para negociados pensarem em felicidade

Com a presença da dupla, o número de jogadores da Seleção que atuam no futebol brasileiro chega a quatro - já estavam no grupo o zagueiro Rodrigo Caio (São Paulo) e o lateral Fagner (Corinthians). Nomes como o do meia Diego, do Flamengo, e do atacante Diego Souza, do Sport, foram deixados de fora desta convocação. Antes de divulgar a lista, Tite apontou que apoiou-se em três critérios principais: o passado do atleta no clube e na seleção brasileira; o seu momento atual; e a "projeção futura" para a Copa do Mundo de 2018.