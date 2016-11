Campeão brasileiro, Palmeiras dá banana à Globo e fecha com o Esporte Interativo

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras decidiu não renovar com a Globo e acertou com o Esporte Interativo a transmissão de seus jogos no Brasileirão entre 2019 e 2024 na TV fechada.

De acordo com o “UOL”, o clube deve receber quase R$ 100 milhões, de forma parcelada, pelo novo contrato. Ao portal, o Esporte Interativo disse que não “se pronunciaria sobre especulações”.

Além do Palmeiras, o canal pago já havia acertado com o Atlético-PR, Coritiba, Internacional, Ponte Preta, Santos, Figueirense e Bahia. Assim como os times da primeira divisão, assinaram com o IE o Ceará, Criciúma, Fortaleza, Joinville, Paraná, Paysandu e Sampaio Corrêa.

Cabe ressaltar que os contratos servem apenas para os jogos da TV paga. O acordo não diz respeito às partidas exibidas na televisão aberta, nem no Premiere.

O time alviverde só deverá fazer o anúncio após o fim do Campeonato Brasileiro deste ano, no próximo domingo, 04. De olho nas novas contratações, o clube também receberá uma bonificação de R$ 17 milhões da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pelo título.