Brewster marca três vezes e Inglaterra elimina o Brasil do Mundial Sub-17 na semifinal

Brewster marcou os três gols da Inglaterra Foto: Bikas Das / AP

Não deu para a seleção brasileira no Mundial Sub-17. Os meninos brasileiros foram derrotados nesta quarta-feira pela Inglaterra por 3 a 1, em Calcutá (Índia), e deram adeus à competição, na semifinal.

O destaque da partida foi o atacante inglês Brewster, do Liverpool. Ele marcou os três gols do jogo. Para o Brasil, marcou o lateral-direito Wendel, do Flamengo.

Lincoln, do também do Flamengo, e Paulinho, do Vasco, que vinham sendo os destaques da seleção no Mundial, desta vez não brilharam. Eles terminam a competição com três gols cada.

Sobre Brewster, com os três gols, ele chegou à artilharia da competição com incríveis sete gols. Na final, fim de semana, os ingleses vão enfrentar Espanha ou Mali, que se enfrentam também nesta quarta. O Brasil vai disputar o terceiro lugar.

Lembrando que a seleção brasileira não teve o seu principal destaque na competição. Vinicius Júnior não foi liberado pelo Flamengo.