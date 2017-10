Brasil para em goleiro boliviano e fica no 0 x 0 em La Paz

Goleiro boliviano Carlos Lampe e Neymar durante partida entre Brasil e Bolívia em La Paz 05/10/2017 REUTERS/David Mercado Foto: Reuters

A seleção brasileira empatou em 0 x 0 com a Bolívia, em La Paz, após criar várias chances de gol e parar nas defesas do goleiro Carlos Lampe, nesta quinta-feira, na penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Foto: Reuters

Foi o segundo empate seguido do Brasil fora de casa, depois do 1 x 1 com a Colômbia em setembro.

Já classificada para o Mundial da Rússia e garantida na primeira colocação das eliminatórias, a seleção fez um bom jogo na altitude de La Paz diante dos bolivianos, que não têm mais chance de classificação.

O técnico Tite fez três alterações em relação ao time que atuou no último jogo: Thiago Silva foi escalado na zaga, Philippe Coutinho voltou no meio-campo e Alex Sandro jogou na lateral-esquerda, após os cortes de Marcelo e Filipe Luís por lesão.

No entanto, Thiago Silva se machucou e teve que ser substituído por Marquinhos antes dos 30 minutos.

Depois de um início de partida sem muitas emoções, o Brasil teve ótimas chances para abrir o placar no primeiro tempo, duas com Neymar e uma com Gabriel Jesus.

Na primeira delas, Neymar aproveitou uma bola espirrada, avançou sozinho, mas chutou em cima do goleiro Lampe, que fez a defesa.

Pouco depois, foi a vez de Gabriel Jesus ficar cara a cara com Lampe, mas a bola bateu no rosto do goleiro e saiu em escanteio.

Aos 43 minutos, Neymar foi lançado por Paulinho, passou pelo goleiro, chutou forte de perna esquerda e o zagueiro tirou de cabeça. No rebote, o atacante do PSG chutou de novo e mais uma vez o zagueiro tirou.

A Bolívia respondeu com uma bola na trave nos acréscimos, em um chute da entrada da área.

Logo no começo do segundo tempo, Paulinho desviou um cruzamento de pé direito, mas o goleiro de novo espalmou e a bola ainda bateu na trave.

Aos 15 minutos, Neymar teve outra chance, pelo lado esquerdo, e Lampe fez mais uma defesa.

Gabriel Jesus voltou a ter oportunidade clara aos 38 minutos, quando recebeu um ótimo cruzamento de Neymar, mas seu cabeceio parou nas mãos de Lampe, que se destacou na partida.

O Brasil encerra sua participação nas eliminatórias contra o Chile, na terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.