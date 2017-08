Barça diz que aguarda R$ 820 mi para liberar Neymar e deixa bônus em juízo

Após Neymar anunciar sua decisão de deixar o Barcelona, o clube catalão decidiu vir a público de forma oficial para posicionar-se sobre o caso. Pouco depois de confirmar que o jogador foi dispensado do treino e se despediu dos companheiros , o Barça divulgou um comunicado no qual faz questão de reiterar que o camisa 11 segue como jogador do clube até que pague a multa rescisória de € 222 milhões (R$ 820 milhões) - embora tenha "permissão temporária para não participar das sessões de treinamento".

- O jogador Neymar Jr., acompanhado de seu pai e empresário, comunicou ao FC Barcelona nesta manhã sua decisão de deixar a entidade, em reunião celebrada nas instalações do clube. Diante deste posicionamento, o clube os comunicou que resta a cláusula de rescisão do contrato em vigor, que desde o dia 1º de julho é de € 222 milhões, e que deverá ser abonada em sua totalidade - diz a nota oficial.

No mesmo comunicado, o Barcelona faz questão de confirmar que manterá em juízo o pagamento de € 26 milhões (R$ 96 milhões) destinado a Neymar como bônus por um ano de assinatura do novo contrato com o clube. O valor estava previsto em cláusula específica e deveria ter sido pago na última segunda-feira, mas, diante da possível saída do jogador para o PSG, o Barça decidiu depositá-lo em juízo "até a resolução do caso".

Novela caminha para o fim

Desde que veio à tona a possibilidade de Neymar deixar o Camp Nou, há cerca de duas semanas, o Barcelona tentou se manter em silêncio, e um dirigente chegou a demonstrar grande otimismo de que o astro ficaria no clube - embora o brasileiro tenha ficado balançado pela proposta do Paris Saint-Germain. Enquanto os brasileiros que integram o elenco do clube francês tentavam convencer o atacante de rumar para a França, companheiros de Barça buscaram fazer com que Neymar deixasse de lado a ideia de deixar o Barça. Piqué chegou a dizer que Neymar ficaria na Espanha em postagem nas redes sociais, mas os capítulos seguintes demonstraram que a tendência era outra.

Desde a semana passada, a imprensa europeia foi uníssona ao apontar que a tendência é que Neymar deixasse o Barcelona para se juntar ao Paris Saint-Germain depois da excursão dos catalães pelos Estados Unidos. Após deixar o país norte-americano, o brasileiro rumou para a China e participou de compromissos comerciais já previstos. Seu destino seguinte se tornou um mistério - Barcelona, Paris ou Doha, onde poderia realizar exames médicos em uma academia parceira do PSG - até que o camisa 11 desembarcou na Espanha em silêncio.