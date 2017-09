Auxiliar que não viu braço de Jô no jogo do Corinthias e Vasco esteve em outra polêmica

Personagem fundamental do lance que deu origem ao gol irregular de Jô na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 1 a 0, no domingo, o árbitro adicional Eduardo Valadão, de Goiás, já tinha se envolvido em polêmica recente numa outra partida do time paulista. Foi na derrota do líder do Brasileiro para o Vitória, por 1 a 0, quando deixou de validar um gol legítimo da equipe baiana.

O auxiliar de arbitragem Eduardo Valadão é cercado pelos jogadores do Vasco após o gol feito por Jô com o braço. Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press

Naquela oportunidade, ele foi o árbitro principal e recebeu muitas críticas de dirigentes, jogadores e torcedores do Vitória, assim como o bandeirinha Fabrício Vilarinho da Silva, por causa da anulação de um gol de Kanu, que ampliaria o placar no início do segundo tempo. A alegação, equivocada, foi que o jogador estava em impedimento na hora da finalização.

Curioso é que, neste domingo, Valadão estava a poucos metros de Jô, com o corpo arqueado, parecendo muito concentrado. Após a conclusão do atacante, ele confirmou a validade da jogada com um movimento de corpo – há um código gestual entre os árbitros adicionais e o que apita o jogo.

Cercado pelos vascaínos, Valadão se manteve firme e não mudou de posição. Em 2017, ele já apitou várias partidas das Séries A e B do Brasileiro e também da Copa do Brasil e ainda trabalhou como árbitro adicional em algumas delas.