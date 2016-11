Atletas de FÁTIMA DO SUL conquistam duas medalhas no Sul Americano De Jiu Jitsu

Foi nesse último final de semana, em Barueri São Paulo, onde foi o palco de um maiores eventos da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, e lá esteve presente dois de nossos atletas Fatimassulensses,

Fabrício Porfírio que conquistou o 2° lugar

Rafael Alcântara que conquistou o 3° lugar

Esses dois atletas vêem ao longo desse tempo

Trazendo várias conquistas, destacando algumas aí como, Campeonatos Brasileiros, Opens intenacionais, internacionais, e agora Sul Americano,

Segundo prof, Fabrício Porfírio, único título da Confederação que ainda não tinham

Não consegui dessa vez conquistar o primeiro lugar, mas sinto-me feliz e satisfeito pelo resultdo, e muito mais sabendo junto comigo caminha um grande atleta meu Rafael Alcantara e sempre trazendo também grandes títulos, resaalta o prof. Fabrício Porfírio.

Nossos agredecimentos

Queremos aqui agradecer em primeiro lugar a Deus, pois sem ele nada seríamos,

Agradecer em especial ao nosso grande amigo, parceiro e patrocinador nosso prefeito Júnior Vasconcelos, que em nenhum momento mede esforços para nos ajudar,

Muito obrigado meu amigo, pois você sempre vem nos ajudando a participar dos maiores eventos de Jiu Jitsu do País.

Ao nosso amigo Thiago Vasconcelos que vem nos ajudando na suplementação

Através da empresa Midway, minha aluna e fisioterapeuta Danni Gomes, que vem cuidando de minhas lesões.

Aos nossos mestres Luiz Cláudio Isaias, Thiago Nunes, sensei Jurandir Porfírio, nosso amigo e mestre Alan Regis que nos deu uma grande força também aos nossos familiares país irmãos filhos

Parceiros de treinos, amigos, e a todos os atletas da família Kodokan, pois sem vocês não teríamos chegados onde chegamos e ainda onde queremos chegar,e a cada um que de uma forma ou outra nos ajudou, torceu pela gente, isso muito nos honra e nos envaidece.

E fechamos o ano com esses dois excelentes títulos.

Fátima do Sul merece.



"E assim nosso esporte cresce a cada dia mais no nosso município."