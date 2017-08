Após vender 3 mil canetas para ir a campeonato de xadrez, garota de SC joga com 9 ao mesmo tempo

Com apenas 13 anos, Gabriela Vicente Feller já é vitoriosa na vida e no xadrez. Além de ser a campeã brasileira de 2014 e 2016, a atleta de Blumenau batalhou para reunir recursos e poder participar de competições no exterior. Neste sábado (12), para divulgar o esporte, ela joga às 16h com outros nove atletas simultaneamente no shopping da cidade.