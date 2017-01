Andrezinho é agredido após flagra com ex-mulher de amigo

Andrezinho em treino no dia seguinte à agressão. Confira a seguir a galeria especial do LANCE! sobre o jogador Foto: Divulgação/Vasco / LANCE!

O meia Andrezinho foi alvo de polêmica nesta semana. O colunista Ancelmo Gois, de "O Globo", publicou na manhã desta quinta-feira que um jogador do Vasco foi agredido na noite da terça-feira passada. Isto por conta de o atleta ter ficado com a ex-mulher de um rapaz, que era seu amigo há 20 anos. Este indivíduo descobriu a traição e foi até a casa do jogador, em uma cobertura em um condomínio de luxo no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e feito a agressão. No fim da noite desta quinta-feira, o colunista Leo Dias, de "O Dia", revelou que foi justamente Andrezinho o jogador que Gois publicara cedo.

Andrezinho é agredido após ser flagrado com ex-mulher de amigo

O amigo em questão de Andrezinho, segundo a publicação, se chama Sandro. A amizade da dupla era desde os 15 anos. Durante três anos, o atual meia do Vasco morou de favor na casa de Sandro, quando ainda tentava entrar para as categorias de base do Flamengo. A relação entre Andrezinho e Sandro era tão intensa que chamavam um ao outro de "padrinho". Vale destacar que o jogador vascaíno se separou na semana passada, quando a sua então esposa flagrou conversas pelo WhatsApp, com os dois fazendo insinuações impróprias de um relacionamento fora do casamento.





A reportagem do LANCE! entrou em contato com a assessoria do jogador perguntando se teria algum posicionamento de Andrezinho sobre o caso, mas ele preferiu não se pronunciar. Na imagem acima do treino do Vasco realizado na quarta-feira, dia seguinte ao episódio, percebe-se possíveis marcas da agressão. Um detalhe que vale destacar também é o de que Andrezinho foi o único jogador que não passou pelos jornalistas na sala de imprensa de São Januário na noite desta quinta-feira, quando uma gravação de TV era realizada.