Análise: Corinthians vê "gordura" diminuir, mas não pode gerar pressão extra

Defesa do Corinthians tem rara desorganização em bola na trave de Joel (Foto: Reprodução)

O Corinthians somou dois pontos nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, no mesmo período, somou seis. A diferença entre líder e vice-líder caiu ainda mais depois do empate sem gols do Timão com o Avaí, nesta quarta-feira, em Florianópolis. Motivo para se preocupar? Nem tanto.

São 15 rodadas disputadas até o momento, e faltam quatro para o fim do primeiro turno. Oscilações são e serão normais – e o Corinthians sequer passou por uma no Brasileirão. A exigência aumentou depois do título paulista, e por isso a sensação é de que houve queda de rendimento.