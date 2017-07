Análise: Corinthians faz o gol parecer natural e, por isso, dispara no Brasileiro

Diante da Macaca, o resultado não começou a ser construído com as tradicionais triangulações e infiltrações. A bola aérea foi importante, ainda mais com Jô levando vantagem sobre os zagueiros. Depois, com o 1 a 0 que nasceu a partir de cruzamento na área, o Corinthians pôde retomar as transições rápidas, com mais espaços na defesa do rival.