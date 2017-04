Zoe Saldana comemora retorno de ‘Avatar’: ‘Estou ficando velha’

Zoe Saldana em Avatar (Reprodução/Divulgação)

A atriz Zoe Saldana comemorou o anúncio das datas de lançamento da aguardada sequência do sucesso de bilheterias Avatar, dizendo, de brincadeira, que não quer ficar “muito velha” e não ser capaz de fazer suas próprias cenas de ação no filme de aventura e fantasia. No final de semana, a página oficial da franquia no Facebook publicou uma foto do diretor James Cameron com uma equipe de produção e a legenda “Muito bom estar trabalhando com a melhor equipe do mercado! Avatar decola na medida em que nós começamos produção simultânea de quatro sequências. A jornada continua no dia 18 de dezembro de 2020, no dia 17 de dezembro de 2021, 20 de dezembro de 2024 e 19 de dezembro de 2025″.

Zoe Saldana falou sobre sua volta à pele azul de Neytiri em entrevista em Londres, durante a estreia do filme Guardiões da Galáxia Vol. 2 na segunda-feira à noite. “Estou feliz de finalmente ter chegado a hora porque… eu não quero ficar muito velha para gravar ou não vou conseguir fazer as cenas de ação”, disse a atriz, hoje com 38 anos. No primeiro filme, de 2009, ela tinha 30. “Se eu não me aquecer, eu não consigo fazer uma cena de ação nem que minha vida dependa disso.”

Ambientado no ano de 2154 na lua mágica de Pandora, e repleto de efeitos visuais, Avatar, que também foi estrelado por Sam Worthington e Sigourney Weaver, alcançou 2,8 bilhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo, quebrando recordes. Uma sequência estava prevista inicialmente para 2014, mas foi adiada.