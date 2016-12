Xuxa sofre acidente de avião e faz pouso de emergência em Brasília

Na tarde desta segunda-feira (5), a apresentadora Xuxa usou seu perfil no Facebook para contar aos seus seguidores que sofreu um acidente de avião durante um voo para o Piauí.

Na rede social, a apresentadora fez um desabafo: “Gente… perdão, não poderei chegar no Piauí… nosso avião foi atingido por um raio e fizemos um pouso de emergência em Brasília… desculpa CASA XGraças a Deus tudo bem com a gente”, contou Xuxa.

A apresentadora ainda postou um vídeo do momento tenso, no qual ela e os tripulantes do avião aparecem com máscaras de oxigênio após serem atingidos por um raio.