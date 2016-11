Ximbinha confessa ter sentido vergonha de separação

Ximbinha comentou mais uma vez a respeito da separação de Joelma, ocorrida em agosto de 2015, durante entrevista ao “Programa do Porchat”, da Record, na madrugada desta quarta-feira (23).

O guitarrista, que traiu sua companheira com quem estava há 18 anos, não soube lidar bem com a repercussão do caso.

"Eu tinha vergonha de sair de casa após a separação. O Brasil todo só falava disso. Tirei a televisão do meu quarto, não entrava na internet. Fiquei isolado do planeta, porque essa história estava me fazendo muito mal", confessou.

O músico revelou ainda que pensou em abandonar a careira após ser hostilizado por fãs durante um show em Teresina, em outubro do ano passado.

"Fiquei muito triste, fiquei vários dias trancando no quarto, muito deprimido e chorando muito. Cheguei até a me tratar com psicólogo. Estava perdido", admitiu.

E o drama não parou por aí. Ximbinha também temeu pela sua vida quando recebeu ameaças de morte de fãs da loira.

"Eu pensava: 'Um dia, esse povo chorava por mim e agora querem me matar'. Alguns fãs são muitos violentos. Eles já foram em aeroporto, partiram para briga, quebraram carros, invadiram a casa da minha mãe. É pior do que você imagina. Tive que fugir várias vezes", relatou.

Por fim, o famoso afirmou que não queria ter parado de trabalhar com Joelma.

"Eles me culpam pela banda ter acabado, mas se dependesse de mim a banda ainda existiria. Separação é uma coisa e trabalho é outra. Trabalho não tem nada a ver com a vida amorosa. O problema é que o outro lado não soube dividir isso", completou.

Romance

Rumores dão conta de que Ximbinha está vivendo um romance com Karen Kethlen Fernandes, apontada como pivô de sua separação.

Contudo, assim como o namorado, a jovem acumulou dívidas nos últimos cinco anos. No total, a morena deve cerca de R$ 56 mil de empréstimos e falta de pagamento de algumas contas, segundo o jornal “Extra”. A moça é dona de uma loja de suplementos esportivos. Para quem não sabe, até o início de 2016, o músico estava inadimplente na praça em mais de R$ 500 mil.