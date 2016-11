Vigilância Sanitária fecha churrascaria do cantor Marrone

A Vigilância Sanitária interditou uma churrascaria que pertence ao cantor Marrone, da dupla com Bruno, em Goiânia, na última sexta-feira (25).

O laudo do órgão local afirmou que o restaurante tinha problemas com armazenamento de alimentos e tubulação de esgoto. A assessoria de imprensa da dupla confirmou a interdição temporária do local, mas não deu detalhes.

“O restaurante fechou para readequação, para que eles façam algumas modificações”, informou uma porta-voz dos artistas, sem especificar quais mudanças devem ser feitas.

Marrone soube da interdição da churrascaria no Piauí, onde ele esteve, na sexta-feira, para um show ao lado de Bruno. O cantor afirmou, por meio de sua assessoria, que quando voltar a Goiânia vai cuidar pessoalmente do ocorrido e ainda disse que a empresa sempre primou pela qualidade e higiene.