VÍDEO: Silvio Santos dá carona para fã ao ir para gravação no SBT, VEJA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Já imaginou encontrar Silvio Santos na rua? Ou melhor, conseguir uma carona do maior ídolo da televisão brasileira? Foi isso que aconteceu com o jovem Wesley de Oliveira Aguiar, que sentou do ladinho do patrão do SBT, enquanto este dirigia pelas ruas de São Paulo. O vídeo do encontro foi publicado no Facebook na quarta-feira, e já tem mais de 28.000 visualizações.

O vídeo dura 20 segundos e traz os dois já no meio de uma conversa. “Gostaria de dizer, Silvio, o quanto eu gosto de você, te amo, te admiro muito”, diz o fã super alegre. “Não tem problema, fica tranquilo”, responde o patrão, focado na direção. Em seguida, o apresentador pergunta o nome do rapaz, e os dois passam a discutir sobre uma tal Fernanda que supostamente trabalha com Wesley. Infelizmente, o vídeo acaba e ninguém descobre quem é essa Fernanda.

Confira o vídeo da carona com Silvio Santos abaixo: