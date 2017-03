Três anos após tirar tumor, Silvio volta a ter câncer de pele

Três anos após extirpar um câncer de pele na perna direita, Silvio Santos voltou a sofrer do mesmo mal. Ele teve no ano passado um tumor na testa. O problema foi tratado no Brasil pouco antes de o dono do SBT embarcar para férias em Orlando, nos Estados Unidos, no final de dezembro. Pessoas próximas ao apresentador confirmam a doença, mas ressaltam que Silvio Santos já está curado e goza de ótima saúde.

O apresentador chamou a atenção em janeiro ao aparecer em fotos feitas por fãs, igualmente em férias nos EUA, com a testa marcada por uma cicatriz, que, agora se sabe, era o resultado da cirurgia para a remoção do tumor.

Em fotografias sem maquiagem, em 2013, Silvio já tinha uma grande pinta do lado direito da testa. Essa mancha estava um pouco maior no início do ano passado, em uma foto, também sem maquiagem, publicada pela apresentadora Angélica. No lugar dela, agora há apenas a cicatriz.

O SBT já vive a expectativa da volta de Silvio Santos, mas isso só deve ocorrer no final do mês. Como foram reprisados melhores momentos de seu programa em janeiro, há material inédito para todos os domingos de março.

Silvio Santos com Angélica no início de 2016: empresário já apresentava mancha na testa

Em fevereiro de 2014, o apresentador revelou à revista Veja São Paulo que tinha passado por duas intervenções contra o câncer. Em meados de 2013, ele retirou a próstata, preventivamente. No final daquele ano, Miguel Srougi, considerado o maior urologista do país, retirou um tumor de pele na perna direita. "Era uma ferida, que virou um tumor e agora foi removida. E só", contou o empresário à revista.

Aos 86 anos, Silvio já prepara a sucessão no SBT. No último dia 23, o presidente Michel Temer publicou decretos autorizando "a transferência indireta e a modificação do quadro diretivo" das concessões da emissora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Em breve, suas filhas serão oficializadas como donas da emissora.