Thalita Zampirolli sobre dieta para ensaio nu: 'Faço de tudo'

Foto: Rafael Antonio/Diamond Brazil

Como já foi noticiado no iG Gente , Thalita Zampirolli protagonizou seu primeiro ensaio sensual para o site Diamond Brazil . Com a sessão de fotos, ela tirou o fôlego e seduziu todo mundo com suas fotos em meio ao cenário da Fazenda dos Andes , localizada no patrimônio histórico de Muqui, no Espírito Santo.

Agora, novas fotos sensuais do ensaio exclusivo de Thalita Zampirolli para a Diamond Brazil foram divulgadas. E a gata ainda aproveitou para falar um pouco sobre a preparação para as fotos e como esculpiu seu corpo para exibir uma barriga zerada de dar inveja em muita musa fitness.

"Minha alimentação é completamente regrada, malho pesado e faço aeróbico só uma vez por semana, senão eu perco o que ganhei de massa com a musculação. Tenho 1,69m de altura, 68 kg e 115 cm de bumbum. Coloquei o primeiro silicone aos 18 anos, depois aumentei para 500ml. Faço de tudo: massagem modeladora, drenagem... isso ajuda bastante a esculpir o meu corpo", revelou a musa, que exibe curvas perfeitas no ensaio.