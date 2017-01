Tati Minerato usa biquíni com recortes em despedida das férias

Foto: R2/Assessoria

Tati Minerato está se despedindo das férias no Guarujá nesta terça-feira, 3, aproveitando o dia de sol na praia. A rainha de bateria da Gaviões da Fiel volta ao seu dia a dia a partir de quarta, 4, e já deixou claro seu foco: Carnaval!

"Amanhã acaba a moleza e é hora de me dedicar de corpo e alma ao Carnaval, seja para a fantasia, nos ensaios, no corpo e na saúde. Vou reforçar o treino com muito aeróbico para aumentar a resistência no dia do desfile. Com esse calor a gente acaba cansando mais rápido, então quero estar preparada pra cruzar a avenida em ótima forma. Tanto física quanto mentalmente. Sou bem ansiosa e gosto de acompanhar tudo de perto, participar do máximo que posso na escola, no ateliê. Sou daquelas que vive o Carnaval até o dia do desfile. Vai dar tudo certo!"