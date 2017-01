FOTO: BOL

Uma cervejaria sueca lançou o rótulo que você não sabia que precisava: uma cerveja criada especialmente para tomar no chuveiro enquanto se prepara para a balada.

A Shower Beer, uma cerveja do tipo Pale Ale, é uma criação da PangPang Brewery em parceria com agência de criação SNASK. Vendida em garrafas de 180 ml, ela foi feita "para ser bebida em três goles enquanto você está no chuveiro se preparando para a noite", de acordo com os criadores. "Ela também funciona se você vai começar os trabalhos no bar, sozinho ou com os amigos."

Pelo visto, tem bastante gente querendo começar os trabalhos enquanto se arruma para sair, já que a edição limitada da cerveja esgotou-se rapidamente, obrigando a cervejaria a preparar um novo lote do produto.