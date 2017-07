Simony revela a Leo Dias que não participará de 'A Fazenda'

A cantora Simony negou ter sido chamada para o reality show "A Fazenda" e disse que, mesmo que fosse, não aceitaria depois do tratamento da eliminação e briga com o diretor Rodrigo Carelli no reality "Power Couple". A revelação foi feita ao colunista Leo Dias, durante a conversa ao vivo com leitores transmitida pelo Facebook (Live) nesta quinta-feira. "É o mesmo diretor, o mesmo formato. Não quero saber de fazenda, nem de boi, nem de vaca", disse. Simony também revelou ao colunista que ganhou mais do que todos os demais casais da competição.

Em entrevista por vídeochamada assistida por todos que participaram da Live, Simony contou que prefere se dedicar ao YouTube. Ela explicou que o canal já existe, mas que ela ainda não começou a exibir vídeos.

Leo Dias entrevista Simony em Live no Facebook do jornal O DIA Reprodução Internet

Na Live, Leo Dias complementou a informação cifrada que ele havia publicado em sua coluna na edição impressa do DIA desta quinta-feira ao dar os nomes do pagodeiro e a da funkeira que estão se conhecendo melhor. "Quando ele quer ela não quer. Quando ela quer, ele não quer. Vai ser difícil sair namoro dali". Leo Dias desafiou os leitores que enviavam perguntas a descobrir quem eram o pagodeiro e a funkeira. O primeiro a acertar ganhou um relógio de brinde.

Leo Dias também falou sobre a famosa apresentadora de TV que exigiu que seu ginecologista desmarcasse todos os pacientes para atendê-la e casou alvoroço ao chegar no consultório acompanhada de três seguranças enquanto a secretária tentava convercer os demais de que o doutor não estava.

