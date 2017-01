Simone & Simaria se juntam a Anitta no clipe de 'Loka'; Assista

Chora não, coleguinha!" que Simone & Simaria começaram o ano com a corda toda! A dupla dá close certíssimo convidando Anitta para participar de Loka – single inédito (veja o clipe aqui) criado especialmente para o verão. Com a mistura de reggaeton e sertanejo, a música é hit chiclete e canta o poder feminino e a superação de um fim de relacionamento.

“Loka é dedicada a todas as mulheres que foram traídas, levaram um chifre, e saíram sem rumo, mas encontraram uma amiga com os melhores conselhos", Simaria explica.

Assista ao making of do clipe:

Com direito a muito carão, coreografia, chuva, fogo, looks sexys (tem meia arrastão e tudo!) e o boy magia Peter Harmann, o trio faz uma noite de patroa em um ferro-velho. É para abalar as estruturas mesmo!

Simaria em 'tutorial de como deixar o boy magia no chão' (Foto: Ana Lidia Moraes/Divulgação)

As irmãs Simone & Simaria distribuindo sensualidade no clipe de 'Loka' (Foto: Ana Lidia Moraes/Divulgação)

Coleguinhas na vida

A amizade com Anitta vem crescendo com o tempo, e as irmãs não cogitaram outro nome para dividir os vocais com elas. “A música chegou pouco tempo antes da gravação do nosso último DVD. Enlouquecemos com a música! Ficávamos dentro do carro cantando toda hora. Simone queria gravar imediatamente, mas eu tinha algo na cabeça que ninguém imaginava", conta Simaria, que revelaria para irmã o nome de Anitta logo depois.

Dito e feito, parceria acertada e grande aposta de sucesso!

Coleguinhas: Anitta se juntou a Simone & Simaria para gastar na sensualidade em 'Loka' (Foto: Divulgação)

“É top da balada essa parceria! ”, resume Simone, que conta com detalhes o surgimento da amizade do trio. “Primeira vez que vimos Anitta foi nos bastidores de um show do Harmonia do Samba e ela mandou na lata ‘olha as Kardashians brasileiras aí, gente!’", brinca ela, aos risos. “Um tempo depois, Anitta convidou a gente pro aniversário dela e trocamos telefones. Daí em diante foi só amor com essa doida”, completa Simaria.

Não tem como resistir a essa amizade sincera de versos, como “E bota uma moda boa/Vamos curtir a noite de patroa/Azarar os boy beijar na boca/Aproveitar a noite e ficar louca”. Anitta é certeira ao falar do hit. “Temos tudo pra brocar nesse Brasil inteirinho”, adianta a diva, incorporando a gíria das irmãs sertanejas.

Se não for pra tombar, Simone & Simaria e Anitta nem saem de casa (Foto: Ana Lidia Moraes/Gshow)

