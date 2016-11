Silvio Santos pede e Raul Gil continua no SBT até o Carnaval

Silvio Santos e Raul Gil se reuniram a portas fechadas nesta terça-feira (22). Em pauta, um pedido especial do Homem do Baú ao comandante do quadro do banquinho: que o veterano permaneça no SBT por mais alguns meses, como antecipou Daniel Castro. Apesar de uma certa mágoa, ele acatou a determinação prontamente.

Mas calma. Silvio não reconsiderou sua decisão: ao final de seu contrato, por vontade do patrão, Raul Gil se desliga da emissora. O que ficou acertado, neste acordo de cavalheiros, é que o “Programa Raul Gil” ganhou sobrevida: ao invés de sair do ar em 24 de dezembro, véspera de Natal, a atração será exibida até o Carnaval. Em 2017, a terça-feira “gorda” acontece em 28 de fevereiro.

O que motivou o apelo de Silvio foi a concessão de um prazo maior para que Celso Portiolli – escolhido como o novo dono da tarde de sábado - formate o seu programa da maneira que achar mais conveniente. O mais provável é que o apresentador mantenha o título “Sabadão”, mas faça os ajustes necessários para adequá-lo à faixa vespertina.

Essa alteração deve desencadear uma série de outras mudanças na grade do SBT. Patrícia Abravanel está cotada para assumir um dos atuais horários de Portiolli, provavelmente com um novo projeto. Caso isso se concretize, sua irmã, Rebeca, deve herdar o “Máquina da Fama”.