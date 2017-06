Sensual: Anitta faz Paradinha com bota desejo de Balenciaga

Foto: Reprodução/Youtube/Anitta / Elas no Tapete Vermelho

Foram seis looks em quase dois minutos e meio de clipe, gravado em locações de Nova York, com direção de Bruno Ilogti e direção de arte de Giovanni Bianco. No supermercado, a cantora aparece com calça tipo jogging camuflada com paetês; na lavanderia, que tem a participação daangel da Victoria´s Secret Lais Ribeiro , aparece com calça azul de faixa branca lateral e top cropped com vazado na frente.